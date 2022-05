Les Touristes quartier Villiers-Barbusse Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Les Touristes quartier Villiers-Barbusse, 28 mai 2022, Montreuil. Les Touristes

quartier Villiers-Barbusse, le samedi 28 mai à 14:00

Votre cité accueille de surprenants voyageurs. Un petit groupe de géants va petit à petit découvrir ses quartiers, partir à la rencontre de ses habitants, et de ses monuments. On verra ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à quatre mètres de haut, demander leur chemin, rechercher un hôtel, écrire de très grandes cartes postales, prendre la population en photo et investir la ville. Les Grandes Personnes – Pauline de Coulhac quartier Villiers-Barbusse Villiers-Barbusse Montreuil Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu quartier Villiers-Barbusse Adresse Villiers-Barbusse Ville Montreuil lieuville quartier Villiers-Barbusse Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

quartier Villiers-Barbusse Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Les Touristes quartier Villiers-Barbusse 2022-05-28 was last modified: by Les Touristes quartier Villiers-Barbusse quartier Villiers-Barbusse 28 mai 2022 Montreuil quartier Villiers-Barbusse Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis