Les Touristes – Beauchamp Mairie de Beauchamp Beauchamp Catégories d’évènement: Beauchamp

Val-d'Oise

Les Touristes – Beauchamp Mairie de Beauchamp, 21 mai 2022, Beauchamp. Les Touristes – Beauchamp

Mairie de Beauchamp, le samedi 21 mai à 09:00

Votre cité accueille de surprenants voyageurs. Un petit groupe de géants va petit à petit découvrir ses quartiers, partir à la rencontre de ses habitants, et de ses monuments. On verra ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à quatre mètres de haut, demander leur chemin, rechercher un hôtel, écrire de très grandes cartes postales, prendre la population en photo et investir la ville. La ville de Beauchamp fêtera en 2022 son centième anniversaire. Dans ce cadre de nombreux événements, sur différentes thématiques, ponctueront cette année, dont l’objectif sera d’amener les habitants sur des temps de partage de convivialité et d’appropriation de la ville. La démocratie participative tient une place importante dans la gestion communale à travers, en autre, des conseils de quartier où nous mobilisons les habitants sur des sujets du quotidien mais aussi sur des temps de co-construction afin de vivre autrement la ville. Le samedi 21 mai 2022, accompagné des compagnies Les Sanglés et Les Grooms, le spectacle de rue sera à l’honneur.

Gratuit

Les Grandes Personnes Mairie de Beauchamp Place Camille Fouinat Beauchamp Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauchamp, Val-d'Oise Autres Lieu Mairie de Beauchamp Adresse Place Camille Fouinat Ville Beauchamp lieuville Mairie de Beauchamp Beauchamp Departement Val-d'Oise

Mairie de Beauchamp Beauchamp Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauchamp/

Les Touristes – Beauchamp Mairie de Beauchamp 2022-05-21 was last modified: by Les Touristes – Beauchamp Mairie de Beauchamp Mairie de Beauchamp 21 mai 2022 Beauchamp Mairie de Beauchamp Beauchamp

Beauchamp Val-d'Oise