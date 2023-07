Ciné-goûter : « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » Les tourelles Vouziers, 2 novembre 2022, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Ciné-goûter le 2 novembre à 15 h 00 avec le dessin animé « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » (4 € pour tous à partir de 6 ans – goûter offert suivi d’un atelier dessin.

2022-11-02 fin : 2022-11-02 . .

Les tourelles

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Movie-snack on November 2 at 3:00 pm with the animated film « The Pharaoh, the Savage and the Princess » (4 ? for all from 6 years old – snack offered followed by a drawing workshop

Cine-merienda el 2 de noviembre a las 15:00 con la película de animación « El faraón, el salvaje y la princesa » (4€ para todos a partir de 6 años – merienda ofrecida seguida de un taller de dibujo

Ciné-goûter am 2. November um 15.00 Uhr mit dem Zeichentrickfilm « Der Pharao, der Wilde und die Prinzessin » (4 ? für alle ab 6 Jahren – kostenloser Imbiss mit anschließendem Zeichenworkshop)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme