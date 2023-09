À la découverte des Tourbières Les Tourbières Botsorhel, 15 septembre 2023, Botsorhel.

À la découverte des Tourbières 16 et 17 septembre Les Tourbières Libre accès aux lieux-dits Ménez Blevara, Roc Gouino et Créac’h Pluen

3 sites principaux particulièrement dominés par les landes humides à tourbeuses, et existant dans une quasi continuité naturelle.

Les Tourbières 29650, Botsorhel Botsorhel 29650 Finistère Bretagne https://botsorhel.fr/vie-quotidienne/decouverte-et-patrimoine/sites-naturels-et-panoramas/ Il s’agit de zones humides complexes, de marécages acides à shaignes, droseras, … et où se forme la tourbe. Ce sont des lieux chargés d’eau en permanence, ce qui entraîne une modification de la biomasse végétale, et par conséquent une faune et une flore particulières, faisant l’objet de mesures de protections spécifiques. Ces groupements tourbeux se situent essentiellement dans la partie sud du territoire et sont identifiés comme des espaces naturels à préserver.

