Découvrir et vendre l’UX avec le diagramme café ! Les tourangeaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Découvrir et vendre l’UX avec le diagramme café ! Les tourangeaux, 19 octobre 2022, Tours. Découvrir et vendre l’UX avec le diagramme café ! Mercredi 19 octobre, 18h30 Les tourangeaux

Gratuit et ouvert à tous

Flupa Tours organise un atelier pour vous permettre de découvrir ce qu’est l’UX (eXpérience Utilisateur) et quels en sont les bénéfices. Les tourangeaux 36 Place du Grand Marché 37000 Tours Vieux Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ré-activons notre communauté FLUPA à Tours. Flupa Tours organise un atelier pour vous permettre de découvrir ce qu’est l’UX (eXpérience Utilisateur) et quels en sont les bénéfices. Vous découvrirez un OUTIL (diagramme café) très simple, facile et parfait pour vendre et faire connaître l’UX dans votre entreprise. #savethedate : 19 octobre à partir de 18H30 Pour qui ?

Aucun prérequis, les curieux sont les bienvenus ! Quand & où ?

à Tours, au Bar Le Tourangeau le 19 octobre à 18h30, début de l’atelier à 19h Vous êtes partants ?

Inscrivez-vous sur cette page, nous permettre une organisation aux petits oignons ! Quelques petits apéros à grignoter seront fournis, et le bar Les Tourangeaux prendra vos commandes en boissons. À très bientôt,

Anaïs, Florian et Aurélien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T18:30:00+02:00

2022-10-19T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Les tourangeaux Adresse 36 Place du Grand Marché 37000 Tours Vieux Tours Ville Tours lieuville Les tourangeaux Tours Departement Indre-et-Loire

Les tourangeaux Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Découvrir et vendre l’UX avec le diagramme café ! Les tourangeaux 2022-10-19 was last modified: by Découvrir et vendre l’UX avec le diagramme café ! Les tourangeaux Les tourangeaux 19 octobre 2022 Les tourangeaux Tours Tours

Tours Indre-et-Loire