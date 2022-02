Les Touqués du volant – Rassemblement de voitures anciennes Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Touques

Les Touqués du volant – Rassemblement de voitures anciennes Touques, 27 février 2022, Touques. Les Touqués du volant – Rassemblement de voitures anciennes Touques

2022-02-27 09:00:00 – 2022-02-27 13:00:00

Touques Calvados Collectionneurs, propriétaires ou simples amateurs de voitures anciennes, venez découvrir avec des professionnels les plus atypiques des modèles. Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois sur la place centrale de la petite cité de caractère. Collectionneurs, propriétaires ou simples amateurs de voitures anciennes, venez découvrir avec des professionnels les plus atypiques des modèles. Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois sur la place centrale de la petite cité de caractère. animation@mairiedetouques.fr +33 2 31 88 00 07 https://www.mairiedetouques.fr/ Collectionneurs, propriétaires ou simples amateurs de voitures anciennes, venez découvrir avec des professionnels les plus atypiques des modèles. Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois sur la place centrale de la petite cité de caractère. Touques

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Touques Autres Lieu Touques Adresse Ville Touques lieuville Touques Departement Calvados

Touques Touques Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touques/

Les Touqués du volant – Rassemblement de voitures anciennes Touques 2022-02-27 was last modified: by Les Touqués du volant – Rassemblement de voitures anciennes Touques Touques 27 février 2022 Calvados Touques

Touques Calvados