Les tortues : diversité et problématiques de préservation

Salle Gassendi, 166 avenue Jean Monnet, Aix-en-Provence
23 juin 2022

Les chéloniens sont représentés sur terre par diverses espèces aux adaptations parfois surprenantes menant à de magnifiques créations de la nature. Souvent appréciées, parfois exploitées, elles subissent bien des contraintes et des pressions qui menacent aujourd'hui de nombreuses populations. La tortue d'Hermann, seule tortue terrestre française, ne fait malheureusement pas exception à cette situation. Le conférencier vous fera découvrir le Torttupol France structure incontournable dans la préservation des chéloniens.

Le Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence vous propose une conférence animée par Gagno Stéphane, adjoint de direction, zoologie.

