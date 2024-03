Les Toqués des Tacots Asnières-sous-Bois, samedi 7 septembre 2024.

Les Toqués des Tacots Asnières-sous-Bois Yonne

Exposition de voitures anciennes et de machines agricoles, avec vente et troc de pièces, animations et concerts. Course de tracteurs-tondeuses, démonstration de machines agricoles anciennes, musique et ambiance clubbing jusqu’au bout de la nuit, concours d’élégance, et super tombola. Jeux, animations, buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 08:00:00

fin : 2024-09-08 21:30:00

Place publique

Asnières-sous-Bois 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservationscfa@gmail.com

