Pour la 1ère année, la Ville de La Baule-Escoublac et les restaurateurs baulois s’associent pour vous proposer des rendez-vous culinaires dans une ambiance festive et gourmande ! L’événement est parrainé par le Groupe Pomona, partenaire officiel de la production de TOP CHEF. Animé par : • Eric Mignard, chef étoilé du Castel Marie-Louise • Samuel Albert, lauréat de l’édition TOP CHEF 2019 POUR LES ENFANTS : Le principe Des recettes à base de coques sont proposées par les restaurateurs baulois suivant le règlement du concours défini par Eric Mignard et Samuel Albert. Le plat présenté doit permettre de sublimer la coque. Du 3 au 9 septembre, DÉCOUVREZ LES RECETTES sur les réseaux sociaux Les présentations des recettes du concours seront diffusées en photo et en vidéo sur les réseaux sociaux de la ville (@VilleLaBaule). Du 10 septembre au 17 septembre inclus, VOTEZ pour votre recette préférée Les recettes présentées sur Facebook, Instagram et labaule.fr seront soumises au vote des internautes. Le résultat des votes sera annoncé et communiqué le 18 septembre. En parallèle, Eric Mignard et Samuel Albert qualifieront 4 recettes pour la finale. Samedi 25 septembre à 15 h 30, RENDEZ-VOUS POUR LA FINALE du concours des chefs Les 5 recettes retenues seront réalisées par leur chef respectif en direct, devant le jury composé de 3 personnes : Eric Mignard, Samuel Albert et un internaute tiré au sort parmi les votants pour les recettes. Leurs prestations seront retransmises en vidéo sur Facebook, YouTube et sur site, place de la Victoire. INSCRIVEZ-VOUS au tirage au sort pour participer à la masterclass en même temps que le vote pour les recettes. Résultat communiqué le 18 septembre. Samedi 25 septembre à 11 h 30 MASTERCLASS Les 6 personnes tirées au sort participeront à la Masterclass qui aura lieu place de la Victoire. La prestation sera retransmise en vidéo sur Facebook, YouTube et sur place. Le principe Les élèves des écoles bauloises ont été sollicités pour concourir aux P’tits chefs en cuisine, en créant le dessert de leur rêve, un dessin et une photo du plat. La sélection 6 gagnants seront sélectionnés selon les critères suivants : } l’originalité de la recette ; } sa présentation (photo) ; } la qualité et l’esthétisme du dessin. Les gagnants Ils auront la chance de participer à la Masterclass* qui aura lieu samedi 25 septembre matin, place de la Victoire à La Baule- Escoublac. Elle sera animée par Eric Mignard, chef étoilé du Castel Marie-Louise et Samuel Albert, gagnant de TOP CHEF 2019. La prestation sera retransmise en vidéo sur Facebook, YouTube et sur place. Tous les enfants ayant participé au concours sont invités au défilé avec ToquéTouille le dimanche à 10 h 30. LES ANIMATIONS: Parcours photographique avec la mascotte “ToquéTouille” : Vendredi 24 septembre 17 h 30-19 h 30 PLACE LECLERC 20 h-21 h MARCHÉ CENTRAL pour le concours des garçons de café 19 h-21 h AVENUE DE GAULLE Samedi 25 septembre 10 h-11 h 30 PLACE DE LA VICTOIRE Master class p’tits chefs 11 h 30-13 h MARCHÉ LAJARRIGE 15 h 30-16 h 30 AVENUE DE GAULLE et PLACE LECLERC 16 h 30-18 h PLACE DE LA VICTOIRE – Remise des prix du concours des chefs 19 h-21 h AVENUE DE GAULLE Dimanche 26 septembre 10 h 30-12 h 30 MARCHÉ CENTRAL fanfare et défilé des enfants avec Toquétouille

