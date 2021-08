Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville LES TOONS DÉBARQUENT : Projection d’un film d’animation et atelier théâtre Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Cinéma Jean Marais, le mercredi 27 octobre à 14:30

Grandir c’est chouette Synopsis : Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! Durée : 50 mins Atelier Théâtre d’ombre Inscriptions obligatoires (jusqu’à 15 personnes) – présence à la projection de Grandir c’est chouette indispensable à 15h30 Durée : 1h15 Grandir c’est chouette Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T17:00:00

