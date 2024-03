Les Tonys, spectacle déambulatoire humoristique et perturbateur Musées Gadagne Lyon, samedi 18 mai 2024.

Les Tonys, spectacle déambulatoire humoristique et perturbateur Par la compagnie Albedo Samedi 18 mai, 19h30 Musées Gadagne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Un duo de marionnettes de tête pour un spectacle qui vous sécurise.

Vous ne voyez pas le danger, ils l’inventent !

Deux gardes du corps, Tony et Tony, sont en mission pour sécuriser Gadagne et ses visiteurs. Ils ont de sales têtes, l’air de brutes un peu stupides, mais sont avant tout bien intentionnés : ils sont là pour vous, pour vous protéger des autres et de vous-même…

Les Tonys connaissent bien leur travail : vous vouliez passer incognito, ils vous escortent, vous vouliez allez là, ils vous emmènent ailleurs.

Musées Gadagne 1 place du petit collège 69005 Lyon Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 42 03 61 http://www.gadagne.musees.lyon.fr/ Au cœur du vieux Lyon, installé dans le plus vaste ensemble Renaissance de la ville classé monument historique, l’ensemble Gadagne abrite deux musées majeurs : le musée d’histoire de Lyon et le musée des arts de la marionnette.

Au fil de ses 30 salles, le musée d’histoire de Lyon vous propose des clés pour comprendre la passionnante histoire de Lyon, capitale des Gaules et aujourd’hui grande métropole européenne.

Le musée des arts de la marionnette propose une scénographie immersive, alternant découverte et expérimentation, et vous invite à découvrir les mystères de cet art vivant. Métro : ligne D / station du vieux Lyon Bus : C3, C14, 19, 31, 40, S1 / Vélo´V : stations St Paul, Place Fousseret et Rue de la Baleine/ Accès pour les personnes à mobilité réduite : 14 rue de Gadagne

©LesTonys