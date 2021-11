Les tontons farceurs Espace Nelson Mandela, 5 mars 2022, La Chapelle-d'Armentières.

Les tontons farceurs

Espace Nelson Mandela, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, dans les toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut absolument le faire disparaître » hurle monsieur Paul, le directeur affolé tandis que la salle se remplit… Mais qui est le mort? Et surtout : qui a commis ce meurtre ? La soirée qui débute va se montrer bien plus chaude et agitée que prévu… Une pièce à énigmes ou absolument rien ne se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre farce et enquête policière, cette comédie voit plus loin que la traditionnelle comédie de boulevard. « Les tontons farceurs » rend hommage à travers des répliques percutantes à l’univers déjanté de Michel Audiard Une pièce de Bruno Druart et Patrick Agonin Avec Philippe Chevallier, Nathalie Marquay-Pernaut, Bruno Chapelle, Catherine Vranken et David Le Roch

C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais stupeur et catastrophe !

Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:30:00