Les estivales de la Nature : Les corridors écologiques du Thouaret Les Tonnelles Saint-Varent, 27 juillet 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent,Deux-Sèvres

Vous vous êtes peut-être déjà baladé dans le Parc des Tonnelles mais avez-vous suffisamment ouvert l’œil ? Avec l’aide de notre animateur, nous vous invitons à voir ce parc d’une manière différente pour y découvrir ses habitants et comprendre comment arrivent-ils jusqu’ici, au bord de la ville..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Les Tonnelles RDV Parc des Tonnelles

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Perhaps you’ve already taken a stroll through the Parc des Tonnelles, but have you opened your eyes wide enough? With the help of our animator, we invite you to see this park in a different way, to discover its inhabitants and understand how they got here, on the edge of town.

Puede que ya haya paseado por el Parc des Tonnelles, pero ¿ha abierto los ojos lo suficiente? Con la ayuda de nuestro guía, le invitamos a echar un vistazo diferente al parque, a descubrir a sus habitantes y a comprender cómo han llegado hasta aquí, a las afueras de la ciudad.

Vielleicht haben Sie schon einmal einen Spaziergang durch den Parc des Tonnelles gemacht, aber haben Sie Ihre Augen weit genug geöffnet? Mit Hilfe unseres Animateurs laden wir Sie ein, den Park aus einer anderen Perspektive zu betrachten und seine Bewohner zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-01 par Maison du Thouarsais