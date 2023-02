Atelier Taille d’Ardoises Les Toits Parisiens, 1 avril 2023, Paris.

Un couvreur vous apprend à tailler une ardoise ancienne, provenant des toits parisiens, pour en faire un objet unique et personnel.

Les Toits de Paris connaissent un rayonnement indéniable, fascinant le monde entier à travers la littérature, la peinture, le cinéma ou la photographie, mais les métiers de la couverture restent encore peu connus du grand public.

Le métier de couvreur-zingueur et ornemaniste se perpétue depuis le XVIIIe siècle. Un savoir-faire dont le baron Haussmann s’empare au XIXe pour l’immense restructuration urbaine qu’il entreprend à Paris : près de 35000 immeubles sont couverts de zinc, donnant à Paris une physionomie toute particulière, les zébrures grises du zinc répondant à l’imbrication des fameuses ardoises dites «Bleues d’Angers».

Si les techniques de façonnage du zinc datent de la révolution industrielle, les techniques et les outils de taille d’ardoise sont les mêmes depuis le Moyen Âge, et la corporation elle-même reste le fruit d’un compagnonnage ancestral.

L’atelier “Les Toits Parisiens” permet de faire découvrir et de mettre en valeur ce métier d’art, savoir-faire d’exception. À l’aide des outils traditionnels, le marteau et l’enclume, un couvreur apprend à tailler une ardoise, déposée des toits parisiens au cours d’une rénovation, pour la façonner et la transformer en un objet personnel.

Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourrez vous initier à la taille d’ardoise !

Les ateliers ont lieu environ toutes les heures à partir de 11h, 6 participants maximum à chaque session.

Entrée libre !



