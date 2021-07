Les Toits Bossus Nouveau Gare au Théâtre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Les Toits Bossus

du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. De loin, il est vrai, forment-iels sans doute une bande d’orphelins embrumés par l’alcool et la solitude mais, par moment, oui, également, une troupe de théâtre qui se bat contre l’oubli, et aussi, alors, une fois debout sur leurs conduits d’aération, le front haut face à l’horizon bleu de la mer, deviennent-iels de véritables camarades, érigeant barricades après barricades. Le tout pour la postérité des doudous-voisins, bien sûr, mais surtout pour, le disent-iels, un peu de ces plumes rouges et ocres qui certains jours poussent dans les interstices de leurs armures de bronze. Cette luxueuse poussée, beaucoup l’appellent la foi, l’espoir ou la conviction, eulles l’appellent l’empanache. Le Groupe T : Le Groupe T est une compagnie de théâtre créée en 2016. Il est le fruit de la rencontre initiale entre une metteuse en scène, un auteur dramatique et un plasticien ; neuf acteur.rices les rejoignent rapidement, ainsi qu’à présent, une créatrice lumière, un compositeur et une administratrice de production. Ensemble, toutes ces personnes fabriquent des univers utopiques autonomes, denses et fourmillants, où la scénographie, le texte et le jeu s’élaborent par ricochets, retours de bâtons et strates de recherche successives et ludiques. Théâtre tout public à partir de 8 ans. Pour réserver vos places : [https://www.placeminute.com/festival_theatral/les_toits_bossus,1,35105.html](https://www.placeminute.com/festival_theatral/les_toits_bossus,1,35105.html) Le jeudi soir, la représentation sera suivie d’une rencontre en bord plateau. Durée : 120 min

Plein tarif 13,99€ / Tarif réduit 10,99€

Le Groupe T

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



2021-07-08T21:00:00 2021-07-08T23:00:00;2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T23:00:00;2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00