Les Toits Bossus Collectif 12, 23 septembre 2021, Mantes-la-Jolie.

Les Toits Bossus

du jeudi 23 septembre au vendredi 24 septembre à Collectif 12

De loin, il est vrai, forment-iels sans doute une bande d’orphelins embrumés par l’alcool et la solitude mais, par moment, oui, également, une troupe de théâtre qui se bat contre l’oubli, et aussi, alors, une fois debout sur leurs conduits d’aération, le front haut face à l’horizon bleu de la mer, deviennent-iels de véritables camarades, érigeant barricades après barricades. Le tout pour la postérité des doudous-voisins, bien sûr, mais surtout pour, le disent-iels, un peu de ces plumes rouges et ocres qui certains jours poussent dans les interstices de leurs armures de bronze. Cette luxueuse poussée, beaucoup l’appellent la foi, l’espoir ou la conviction, eulles l’appellent l’empanache. Pour sa deuxième création au Collectif 12, le Groupe T invente un monde d’enfants, aux prises avec le temps, le pouvoir et l’utopie, un univers absolument singulier empreint de la noirceur de l’époque, parcouru de lointains échos de la Commune de Paris, et d’une poésie tranchante. © Antonin Fassio Jeudi 23 septembre et vendredi 24 septembre à 20h Genre : théâtre contemporain Durée : 2h Dès : 8 ans

Tarifs 3€,5€,10€

Le Groupe T – Juliane Lachaut, Théo Cazau, Antonin Fassio

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T22:00:00;2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T22:00:00