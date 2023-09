« Pauses Mini Moi » Art Thérapie – « Tout en douceur » Les Toits bleus Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire « Pauses Mini Moi » Art Thérapie – « Tout en douceur » Les Toits bleus Ouzouer-sur-loire, 11 novembre 2023, Ouzouer-sur-loire. « Pauses Mini Moi » Art Thérapie – « Tout en douceur » Samedi 11 novembre, 09h30 Les Toits bleus par Paroles de BB –

animé par Laure Zambetti, Art Thérapeute Tout en douceur! Les Toits bleus Rue Henry Millet, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:30:00+01:00

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:30:00+01:00 FMACEN045V50B4KF PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Les Toits bleus Adresse Rue Henry Millet, Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire Lieu Ville Les Toits bleus Ouzouer-sur-loire latitude longitude 47.76172;2.48379

Les Toits bleus Ouzouer-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-loire/