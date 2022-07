Les Toiles du soir – Astérix et le secret de la potion magique Longevelle-sur-Doubs Longevelle-sur-Doubs Catégories d’évènement: Doubs

Longevelle-sur-Doubs

Les Toiles du soir – Astérix et le secret de la potion magique Longevelle-sur-Doubs, 30 juillet 2022, Longevelle-sur-Doubs. Les Toiles du soir – Astérix et le secret de la potion magique

Rue du Chânois école primaire Longevelle-sur-Doubs Doubs école primaire Rue du Chânois

2022-07-30 – 2022-07-30

école primaire Rue du Chânois

Longevelle-sur-Doubs

Doubs Longevelle-sur-Doubs EUR La projection du film « Astérix et le secret de la potion magique » se fera à l’école primaire de-Longevelle-sur-le-Doubs le 29 juillet à 21h30. Synopsis du film : Accompagné d’Astérix et Obélix, Panoramix entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion magique… Entrées gratuites. La projection du film « Astérix et le secret de la potion magique » se fera à l’école primaire de-Longevelle-sur-le-Doubs le 29 juillet à 21h30. Synopsis du film : Accompagné d’Astérix et Obélix, Panoramix entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion magique… Entrées gratuites. école primaire Rue du Chânois Longevelle-sur-Doubs

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Longevelle-sur-Doubs Autres Lieu Longevelle-sur-Doubs Adresse Longevelle-sur-Doubs Doubs école primaire Rue du Chânois Ville Longevelle-sur-Doubs lieuville école primaire Rue du Chânois Longevelle-sur-Doubs Departement Doubs

Longevelle-sur-Doubs Longevelle-sur-Doubs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longevelle-sur-doubs/

Les Toiles du soir – Astérix et le secret de la potion magique Longevelle-sur-Doubs 2022-07-30 was last modified: by Les Toiles du soir – Astérix et le secret de la potion magique Longevelle-sur-Doubs Longevelle-sur-Doubs 30 juillet 2022 Rue du Chânois école primaire Longevelle-sur-Doubs Doubs

Longevelle-sur-Doubs Doubs