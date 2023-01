LES TOILES DU PIC : SOIRÉE DOCUMENTAIRE Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Mardi 17 janvier à 20 h au Cinéma de Saint Martin de Londres (en face de la mairie) Les Toiles du Pic vous présentent « Soirée Documentaire »

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE – Un film de Adrien BELLAY

ALOHA-OE – LESE BETON – Un film (très) court de Christian GUINCHARD

Accueil dès 19h30 billetterie à prix libre.

