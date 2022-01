Les Tisseuses d’Étoiles TNT – Terrain Neutre Théâtre, 6 mars 2022, Nantes.

2022-03-06

Horaire : 17:00 17:30

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- billetreduc.com, lekiosquenantais.fr

Conte. Il y a bien longtemps, le ciel était vide et les Hommes vivaient dans le noir. Lorsqu’un jour, l’un d’eux raconta la première histoire. Dès qu’elle fut terminée, une lumière s’alluma dans le ciel. Les hommes se mirent alors à raconter d’autres histoires qui allumèrent toutes de nouvelles lumières dans le ciel. Afin que le ciel ne s’éteigne plus jamais, ils demandèrent à deux conteuses de parcourir le monde pour raconter des histoires et accrocher de nouvelles étoiles. Elles devinrent… les tisseuses d’étoiles. Dans ce spectacle, les enfants participent à la création et au déroulé de l’histoire. Ils deviennent des co-auteurs et peuvent laisser libre cours à leur imagination et leurs envies. Ecriture, mise en scène et jeu : Fanny Dufossé et Marie Quinquenel Public : à partir de 2 ans Durée : 30 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

