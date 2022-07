Les tisseurs d’instants, 25 mai 2023, .

Les tisseurs d’instants



2023-05-25 – 2023-05-25

Cie Issue de Secours

Partons au temps des usines textiles et plongeons nous dans une fabrique de cravates. Les Tisseurs d’Instants témoignent des changements de nos modes de production et de leurs impacts sur nos vies à travers l’évolution de leur fabrique. Dans un moment festif, écoutons leur mémoire nous raconter l’histoire de cette usine. C’est dans le cadre de sa résidence d’implantation au Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, la compagnie a orienté ses recherches vers les thèmes de la mémoire ouvrière et l’histoire industrielle du textile de la Somme et des Hauts-de-France. « Les Tisseurs d’Instants » a été imaginé à la suite d’une collecte de témoignages d’anciens ouvriers textiles samariens. Ces récits ont servi de documentation sur leurs modes de production et de vie, et sur l’organisation du travail textile.

