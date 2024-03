Les Tisserandes Nouveau Théâtre de l’Atalante Paris, vendredi 8 mars 2024.

Les Tisserandes Le Dahlia Blanc – Irène Voyatzis Vendredi 8 mars, 18h00 Nouveau Théâtre de l’Atalante Lecture publique sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:15:00+01:00

Fin : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:15:00+01:00

Jean et Asméa se retrouvent en Grèce suite au décès de leur grand-mère. La yaya. L’un veut vendre la maison pour vivre plus confortablement, l’autre est activée par des rêves, des visions, son instinct lui demande de ne rien changer, de laisser faire le temps. Pendant 24h, le duo va débattre et se débattre avec les souvenirs qui refont surface. Asméa se rappelle cette tapisserie tissée par sa yaya, représentant une femme monstrueuse et sublime à la fois. Un danger pour l’homme, protectrice du vivant qui l’entoure. Jean croit se noyer et finir absorbé par la célèbre éponge marine de l’île. Les fantômes du passé se réveillent avec eux, les guidant vers la découverte d’un autre rapport au vivant, au monde et peut-être, vers sa métamorphose.« – Mais qui était cette femme monstrueuse, Yaya ? – Ma fille, c’est la tisserande. » Les Tisserandes, c’est aussi une recherched’écriture plurielle dans le sens où le pouvoir narratif se déplace du texte àl’image et à la musique dans une danse inattendue. Scènes visuelles et silencieuses, dialogues entre comédiennes et marionnettes, chants grecs, oud et coryphées sont autant de formes possibles pour raconter l’histoire des Tisserandes.

Nouveau Théâtre de l’Atalante 10 place charles Dullin Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciedahliablanc@gmail.com »}]

théâtre tout public

Hervé Dehé