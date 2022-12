« Les tipis du Bonheur de Vivre » Les Tipis du Bonheur de Vivre Brûlon Catégories d’évènement: Brûlon

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les Tipis du Bonheur de Vivre 72350 Brulon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire « Les Tipis du Bonheur de Vivre » à Brulon dans la Sarthe (72), du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet. Ce séjour est proposé aux enfants âgés de 6 à 11 ans. 14 places sont disponibles.

Les enfants vont découvrir la culture Amérindienne à travers la vie sur le camp :

Le face à face avec les loups.

Le face à face avec les chevaux

Initiation Cani Rando

Parcours Escape Game

Veillée spécifiques Les 2 animateurs et animatrices accompagnent le groupe dans la vie quotidienne. Ils animeront des jeux de plein air, des activités créatives et manuelles. Des temps de baignade seront mis en place sur la base de loisirs à proximité de la structure.

Ils mèneront des temps spécifiques journaliers afin de permettre aux enfants de s’exprimer et de créer leur livret de « Souvenirs de Vacances ». Ils développeront l’apprentissage des mots et des illustrations et pourront mettre en avant leurs emotions, leur ressentis, leur vécu. Des « Conseils d’enfants » seront mis en place en fin de journée. Ces moments vont amener les enfants à s’exprimer en groupe, à réguler certaines situations, à améliorer leur séjour de manière individuelle et collective.

Les enfants dorment dans les tipis adaptés et participent à diverses activités encadrées par la structure accueillante.

La restauration est proposée par la structure de Brulon. Les régimes et/ou restrictions alimentaires sont pris en compte. Objectifs du séjour Développer la vie en collectivité

Sensibiliser au respect de l’environnement Favoriser l’autonomie des enfants Développer l’imaginaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T08:30:00+02:00

2022-07-29T17:30:00+02:00

