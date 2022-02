Les Tiki sisters: The Tiki Show Le Blanc, 18 février 2022, Le Blanc.

Les Tiki sisters: The Tiki Show Le Blanc

2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18

Le Blanc Indre

14.2 EUR De leur paillote polynésienne, les Tiki Sisters nus racontent l’histoire des girls groups américains des années 1930 à 2000. Tout en harmonies vocales et chorégraphies, elles nous présentent ces chanteuses et choristes, blanches et noires, leur répertoire musical et leur parcours. Les Tiki’s traversent la grande aventure des girls groups et l’air de rien, celle de l’émancipation de la femme en général. Elles mettent en scène avec humour et musicalité un sujet brûlant d’actualité en mettant en lumière la place des femmes dans l’industrie. Un cocktail girlpower, positif et joyeux à boire sans modération !

Spectacle tout public avec Lili Ster, Julie Gomel, Emilie Rambaud: chant, ukulélé, percussions. Basile Théoleyre: trompette, ukulélé. Une production Gommette Production.

accueil@destination-brenne.fr +33 2 54 37 05 13 https://www.billetweb.fr/

©CHE-PHOTOGRAPHIE

Le Blanc

