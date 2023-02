Les Théâtrales Chalon sur Saône ESPACE DES ARTS, 26 mars 2023 00:00, CHALON SUR SAONE.

ESPACE DES ARTS CHALON SUR SAONE 71100 . LES THEATRALES (PLATESV-R-2021-008646-47) PRESENTE CE SPECTACLE Une comédie de Salomé LELOUCH Mise en scène Salomé LELOUCH et Ludivine de CHASTENETAvec Pierre ARDITI, Evelyne BOUIX, Pascal ARNAUD Assistante mise en scène Jessica BERTHE Lumières Cyril HAMES Scénographie Natacha MARKOFF Habillage vidéo Mathias DELFAU Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Abonnement 6 spectacles : Cet abonnement vous permet d’assister à l’ensemble de la programmation aux meilleures places. Vous bénéficiez par la même occasion d’une réduction sur l’ensemble de la programmation.. Les Théâtrales Chalon sur Saône

