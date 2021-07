LES THERMES ROMAINS EN VISITE FLASH DE 45MN Le Mans, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Mans.

LES THERMES ROMAINS EN VISITE FLASH DE 45MN 2021-07-19 14:00:00 – 2021-07-19 14:45:00 RDV Devant les thermes Avenue Rostov sur le Don

Le Mans Sarthe

Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Nathalie JUPIN du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv devant les thermes romains.

Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Nathalie JUPIN du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv devant les thermes romains.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par