du mardi 13 juillet au jeudi 26 août

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. _Le public est accueilli selon les consignes sanitaires en vigueur. Il est demandé à chacun de veiller au respect des mesures barrières et de la distanciation physique, de se conformer aux instructions spécifiques aux activités et de respecter la jauge annoncée. Ces aménagements sont susceptibles d’être adaptés._

Animations et visites guidées incluses dans le tarif d’entrée, gratuit -18 ans

Visites guidées flash : 30 min pour connaître les monuments d’Arles Thermes de Constantin Rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

