Visite guidée flash des Thermes de Constantin Les Thermes de Constantin Arles, 21 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Nos guides vous ouvrent les portes des thermes. En 30 minutes de visite, tepidarium, laconium et caldarium n’auront plus de secret pour vous !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05

Les Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Our guides will open the doors of the thermal baths for you. Tepidarium, laconium and caldarium will hold no secrets for you!

Nuestros guías le abrirán las puertas de las termas. En sólo 30 minutos, el tepidarium, el laconium y el caldarium no tendrán secretos para usted

Unsere Fremdenführer öffnen Ihnen die Türen zu den Thermen. Nach einer 30-minütigen Führung werden Tepidarium, Laconium und Caldarium kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Arles