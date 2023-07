Clash aux Thermes de Constantin Les Thermes de Constantin Arles, 21 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Clash aux thermes de Constantin est une comédie présentée par la compagnie Le Rouge et le Vert pour découvrir le monument autrement..

2023-07-21 11:00:00 fin : 2023-08-11 . .

Les Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Clash at the Baths of Constantine is a comedy presented by the company Le Rouge et le Vert to discover the monument differently.

Choque en las Termas de Constantino es una comedia presentada por la compañía Le Rouge et le Vert para descubrir el monumento de una manera diferente.

Clash aux thermes de Constantin ist eine Komödie, die von der Theatergruppe Le Rouge et le Vert aufgeführt wird, um das Denkmal auf andere Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme d’Arles