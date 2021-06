Rieux-Minervois Rieux-Minervois Aude, Rieux-Minervois LES THEOPHANIES – MATHYS RODRIGUES Rieux-Minervois Rieux-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Rieux-Minervois Aude Rieux-Minervois Concert du jeune pianiste Mathys RODRIGUES, âgé de 15 ans et élève au Conservatoire Municipal de Paris 12°. Programme : « De l’Europe baroque à l’Amérique latine moderne » – J.S Bach : Prélude et Fugue No. 14 en fa dièse mineur (BWV 883) – Le Clavier bien tempéré, Livre I – J.S Bach : Partita No. 2 pour piano en do mineur (BWV 826) Sinfonia – Allemande – Courante – Sarabande – Rondeau – Capriccio – Gabriel Fauré : Nocturne No. 4, Opus36 en mi bémol majeur – Frédéric Chopin : Scherzo No. 2, Op.31 en si bémol mineur – Alberto Ginastera : Danza Argentina Op. 2 No. 2 (Danza de la Moza Donosa) – Alberto Ginastera : Danza Argentina Op. 2 No. 3 (Danza del Gaucho Matrero) Sur réservation par téléphone ou par mail. Participation libre. theophanies@orange.fr +33 4 68 78 38 93 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

