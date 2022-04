Les Thèmes Célèbres Saint-Vallerin Saint-Vallerin Catégories d’évènement: Saint-Vallerin

Saône-et-Loire

Les Thèmes Célèbres Saint-Vallerin, 10 avril 2022, Saint-Vallerin. Les Thèmes Célèbres Pinacle Lieu-dit Le Pinacle Saint-Vallerin

2022-04-10 – 2022-04-10 Pinacle Lieu-dit Le Pinacle

Saint-Vallerin Saône-et-Loire Saint-Vallerin EUR Audition des élèves de piano du Bateau Ivre

Classe d’A.NEAU

Audition des élèves de piano du Bateau Ivre

Classe d'A.NEAU

Autour des musiques traditionnelles françaises et des thèmes célèbres de la musique à travers le temps.

Classe d’A.NEAU

Autour des musiques traditionnelles françaises et des thèmes célèbres de la musique à travers le temps. Pinacle Lieu-dit Le Pinacle Saint-Vallerin

