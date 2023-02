Les Thématiques – Cours en visio conférence HDA-GP – COURS EN VISIO CONFERENCE, 10 février 2023, PARIS.

Les Thématiques – Cours en visio conférence HDA-GP – COURS EN VISIO CONFERENCE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-02-10 au ) 14:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Durée: 1h30 Le cours en visioconférence nécessite de disposer d’une connexion internet suffisante et d’un matériel adapté permettant d’accéder au réseau Internet. Nous vous invitons à vérifier que votre ordinateur/tablette/smartphone est configuré pour ce type de dispositif.Le lien de connexion permettant l’accès à la visioconférence est indiqué sur votre billet.Vous aimez l’art et vous souhaitez prendre du temps pour découvrir ou approfondir son histoire? HISTOIRES D’ART vous propose des cours d’histoire de l’art à la carte, conçus pour s’adapter à vos attentes et à vos envies. Une approche inédite de l’art, menée par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, historiens de l’art passionnés et expérimentés. UN ARTISTE ET SON ŒUVREQue se passe-t-il dans la tête d’un artiste lorsque l’inspiration le tient ?Comment naissent des œuvres qui, des siècles après leur création, peuvent encore toucher au cœur ceux qui les regardent aujourd’hui ?A défaut de pouvoir tout expliquer, resituer la vie et la carrière d’un artiste dans son époque peuvent aider à les comprendre.TARSILA DO AMARAL (1886-1973) Forgée dans le Paris des années 1920, l’avant-garde brésilienne devient l’un des mouvements artistiques les plus dynamiques de l’Amérique latine. Dans ce contexte, Tarsila do Amaral (1886-1973) incarne l’exemple le plus accompli d’une artiste peintre qui, tout en découvrant la modernité à Paris, retrouve en même temps ses racines brésiliennes et sa propre identité. Ses œuvres singulières nous dépeignent un Brésil imaginaire et coloré. Cours d’Histoire d’Art – RMN Grand Palais

Votre billet est ici

HDA-GP – COURS EN VISIO CONFERENCE PARIS en ligne Paris

Durée: 1h30

Le cours en visioconférence nécessite de disposer d’une connexion internet suffisante et d’un matériel adapté permettant d’accéder au réseau Internet. Nous vous invitons à vérifier que votre ordinateur/tablette/smartphone est configuré pour ce type de dispositif.

Le lien de connexion permettant l’accès à la visioconférence est indiqué sur votre billet.

Vous aimez l’art et vous souhaitez prendre du temps pour découvrir ou approfondir son histoire? HISTOIRES D’ART vous propose des cours d’histoire de l’art à la carte, conçus pour s’adapter à vos attentes et à vos envies.

Une approche inédite de l’art, menée par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, historiens de l’art passionnés et expérimentés.

UN ARTISTE ET SON ŒUVRE

Que se passe-t-il dans la tête d’un artiste lorsque l’inspiration le tient ?

Comment naissent des œuvres qui, des siècles après leur création, peuvent encore toucher au cœur ceux qui les regardent aujourd’hui ?

A défaut de pouvoir tout expliquer, resituer la vie et la carrière d’un artiste dans son époque peuvent aider à les comprendre.

TARSILA DO AMARAL (1886-1973)

Forgée dans le Paris des années 1920, l’avant-garde brésilienne devient l’un des mouvements artistiques les plus dynamiques de l’Amérique latine. Dans ce contexte, Tarsila do Amaral (1886-1973) incarne l’exemple le plus accompli d’une artiste peintre qui, tout en découvrant la modernité à Paris, retrouve en même temps ses racines brésiliennes et sa propre identité. Ses œuvres singulières nous dépeignent un Brésil imaginaire et coloré.

. EUR12.0 12.0 euros

Votre billet est ici