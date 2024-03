[LES THÉÂTRALES] « Roméo et Juliette » La Sall’In Cabourg, vendredi 12 avril 2024.

[LES THÉÂTRALES] « Roméo et Juliette » La Sall’In Cabourg Calvados

La mise en scène de Manon Montel s’axe sur la problématique de la fatalité sommes nous les jouets de la Fortune ou pouvons nous avoir une emprise sur notre Destin ? Le déterminisme est inscrit dans le ciel. Il y a un parallèle constant entre la passion de Roméo et Juliette, et le cosmos. Que peuvent les amants contre les étoiles ? Privilégiant la lutte de l’Homme face au Destin, à celle des Montaigu contre les Capulet, l’adaptation resserre l’action sur les 6 personnages principaux Juliette, Roméo, Mercutio, Tybalt, la Nourrice et Frère Laurent. Il y a ceux qui refusent et ceux qui subissent.

Billets en vente à l’office de tourisme.

La mise en scène de Manon Montel s’axe sur la problématique de la fatalité sommes nous les jouets de la Fortune ou pouvons nous avoir une emprise sur notre Destin ? Le déterminisme est inscrit dans le ciel. Il y a un parallèle constant entre la passion de Roméo et Juliette, et le cosmos. Que peuvent les amants contre les étoiles ? Privilégiant la lutte de l’Homme face au Destin, à celle des Montaigu contre les Capulet, l’adaptation resserre l’action sur les 6 personnages principaux Juliette, Roméo, Mercutio, Tybalt, la Nourrice et Frère Laurent. Il y a ceux qui refusent et ceux qui subissent.

Billets en vente à l’office de tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

La Sall’In Avenue de l’Hippodrome

Cabourg 14390 Calvados Normandie tourisme@cabourg.fr

L’événement [LES THÉÂTRALES] « Roméo et Juliette » Cabourg a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Cabourg