[LES THÉÂTRALES] Le petit coiffeur, 30 avril 2022, .

[LES THÉÂTRALES] Le petit coiffeur

2022-04-30 – 2022-04-30

Durant 3 jours Cabourg vous invite à vivre des émotions scéniques en accueillant un festival de théâtre. Des grands succès parisiens à ceux du festival off d’Avignon, découvrez de magnifiques spectacles. L’intégralité des recettes est reversée à l’association “Pour un sourire d’enfant”.

Ecrit et Mis en Scène par Jean Philippe Daguerre (auteur aux 4 Molières pour Adieu Monsieur Haffmann).

Août 1944 Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon hommes de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon femmes, mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité tout à fait particulière. Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

Billets en vente à l’office de tourisme à partir du 01/03/2022.

