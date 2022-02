[Les Théâtrales] L’Affaire Dussaert Cabourg, 30 avril 2022, Cabourg.

[Les Théâtrales] L’Affaire Dussaert Le Grand Hôtel Jardins du Casino Cabourg

2022-04-30 – 2022-04-30 Le Grand Hôtel Jardins du Casino

Cabourg Calvados

Durant 3 jours Cabourg vous invite à vivre des émotions scéniques en accueillant un festival de théâtre. Des grands succès parisiens à ceux du festival off d’Avignon, découvrez de magnifiques spectacles.

Prix Philippe Avron de l’humour 2011 prix du public au Festival de Dax 2007. Prix de l’humour 2016 à Rio de Janeiro (Version portugaise). Écrit, mis en scène et interprété par Jacques Mougenot.

Jusqu’où l’art peut il aller trop loin ? L’affaire suscitée par la vente publique de la dernière œuvre du plasticien Philippe Dussaert 1947 1989 donne l’occasion à Jacques Mougenot de répondre avec intelligence et humour aux questions que se pose aujourd’hui le profane en face de l’ œuvre d’art contemporain. Entre satire et comédie, un spectacle inattendu et

culturellement incorrect et déjà joué plus de 700 fois !

Billets en vente à l’office de tourisme à partir du 01/03/2022.

