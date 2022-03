[Les Théâtrales] La Cantatrice chauve Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Durant 3 jours Cabourg vous invite à vivre des émotions scéniques en accueillant un festival de théâtre. Des grands succès parisiens à ceux du festival off d'Avignon, découvrez de magnifiques spectacles. Spectacle joué sans interruption au Théâtre de la Huchette depuis 64 ans. Une pièce d'Eugène Ionesco. Cette pièce est une autopsie de la société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalités que tiennent deux couples. Cette pièce d'Eugène Ionesco est créée par Nicolas Bataille au Théâtre des Noctambules le 10 mai 1950. Après un premier accueil mitigé, elle rencontre un succès important auprès du Tout Paris depuis le 16 février 1957 date de la première au théâtre de la Huchette. Ce spectacle comptabilise 19 000 représentations avec plus de 2 millions de spectateurs, et a reçu un Molière d'honneur en 2000. Billets en vente à l'office de tourisme à partir du 01/03/2022.

