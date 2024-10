Les Théâtrales de Villerville Marlène Dietrich Confessions intimes Le Garage Villerville Calvados

Les Théâtrales de Villerville Marlène Dietrich Confessions intimes Le Garage Villerville, samedi 9 novembre 2024.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024.

Quatre pièces de théâtre sur deux jours.

“Son nom commence par une caresse et finit par un coup de cravache !” disait Cocteau.

Dans Confessions intimes, Cyrielle Clair interprète Marlène Dietrich, une des personnalités les plus fascinantes du XX siècle.

Entre mystère et illusion, Marlène est cette femme incandescente qui ne brûlait que pour l’amour… et peut-être aussi pour la gloire !

Femme libre au caractère trempé, au tempérament passionné, elle s’enfuit de l’Allemagne nazie, devient une star à Hollywood, soutient les Alliés pendant la guerre, puis chante sur les scènes du monde entier. Confessions intimes…

De et avec Cyrielle Clair.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 18:30:00

fin : 2024-11-09 19:40:00

Le Garage 10 Rue du Général Leclerc

Villerville 14113 Calvados Normandie

