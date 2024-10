Les Théâtrales de Villerville Maquisard Le Garage Villerville Calvados

Les Théâtrales de Villerville Maquisard Le Garage Villerville, samedi 9 novembre 2024.

Le Garage 10 Rue du Général Leclerc Villerville Calvados

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024.

Quatre pièces de théâtre sur deux jours.

“Il y a si longtemps que je voulais écrire sur ma famille. C’était sans aucun doute si difficile à faire. A envisager. A raconter. Imaginer que leur histoire devienne un jour un objet théâtral . L’histoire d’une famille comme les autres qui se retrouve dans la tourmente de la guerre, de la folie des hommes. Au cours de mes recherches, parmi les nombreuses boîtes de photos et les vieux documents jaunis, je découvre toute une page de vie de mes grands- parents dont je ne connaissais ni l’urgence ni la dangerosité. Je réalise alors que mon grand-père, qui ne voulait jamais en parler, avait été un résistant médaillé dans l’une des régions les plus stratégiques pendant la guerre Moulins, au bord de la ligne de démarcation. Très vite, tout m’est apparu comme une évidence, et j’ai repris doucement ma route. Et mon stylo. Et j’ai écrit Maquisard . En rendant, à travers cette histoire, tout simplement hommage à tous ces hommes qui se sont levés un jour pour la Liberté.”

Jean-Philippe Bêche a passé toute son enfance dans la région lyonnaise. Comédien, on le voit régulièrement au théâtre, sur les scènes parisiennes, en tournée et sur les écrans télévision. Sur scène, il alterne aussi bien les rôles du répertoire classique que moderne aux côtés de Georges Descrières, Marie-José Nat, Martin Lamotte, Eric Métayer, Geneviève Casile, Michel Galabru, Chantal Ladesou, Claude Aufaure, Bruno Wolkowitch, Franck Desmedt… Il s’illustre ainsi dans une trentaine de pièces dont deux ont été récompensées par des Molières Les 39 marches en 2010 et Le gros diamant du prince Ludwig en 2018. Il rejoint ensuite la formidable équipe de La cantatrice chauve et du mythique Théâtre de la Huchette.

Parallèlement à sa carrière de comédien, il est également auteur, metteur en scène et il dirige la Compagnie du Rameau d’Or.

“Un seul en scène étonnant sur la résistance par un grand performeur.” France Info

