Les Théâtrales de Villerville L'épouvantail Le Garage Villerville, dimanche 10 novembre 2024.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024.

Quatre pièces de théâtre sur deux jours.

Quatre comédiens explorent avec virtuosité toutes les facettes des comédies de Tchekhov.

Lorsque Lomov se retrouve face à son auditoire pour sa conférence sur les méfaits du tabac, il ne peut s’empêcher de divaguer, sur son malheur, sa lâcheté, et sa femme tyrannique. L’occasion d’un voyage dans le temps, lorsque, tout jeune et fébrile, il demandait Natalia en mariage, pour le meilleur… et pour le pire !

Trois petites comédies de Tchekhov ici se mêlent Les Méfaits du Tabac , Une demande en mariage , et l’Ours et s’assemblent dans une adaptation inédite pour former une seule pièce haute en couleur, mêlant avec subtilité tragique et comique, naturalisme et clownerie.

Quatre comédiens jonglant avec virtuosité entre théâtre, cirque, et danse, font exister avec beaucoup d’humour ces personnages pleins de vices et de défauts, qui ratent, qui souffrent, et se consument. Tout au long de la pièce, on goûte avec amusement le génie comique de cet auteur, reconnu pour ses tragédies, et qui sait, même dans l’humour, conserver sa finesse et sa clairvoyance de la nature humaine. Car les pièces de Tchekhov nous renseignent sur nous-même. Et c’est sans doute parce qu’il nous fait rire de nos propres faiblesses que son théâtre nous touche. Il est tragique d’être drôle, et drôle d’être tragique.

D’après Anton Tchekhov.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 20:30:00

fin : 2024-11-10 21:40:00

Le Garage 10 Rue du Général Leclerc

Villerville 14113 Calvados Normandie

