Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine Le Garage Villerville Calvados

Villerville

Le Garage Villerville

Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine Le Garage Villerville, dimanche 10 novembre 2024.

Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine

Le Garage 10 Rue du Général Leclerc Villerville Calvados

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024.

Quatre pièces de théâtre sur deux jours.

Aujourd’hui, Jeanne, brillante étudiante passionnée de Jean de La Fontaine, doit soutenir sa thèse devant un jury. Mais rattrapée par son émotivité, elle s’évanouit ! C’est ce moment-là que Jean, porteur d’un secret, choisit pour traverser les siècles et venir à la rencontre de Jeanne. Entre quiproquos, choc culturel et respect mutuel, c’est le XVIIe et le XXIe siècle qui s’observent, s’amusent et se confondent.

D’Estelle Simon.

Jeanne au pays de La Fontaine, c’est le plaisir des Fables avec une pointe d’humour.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024.

Quatre pièces de théâtre sur deux jours.

Aujourd’hui, Jeanne, brillante étudiante passionnée de Jean de La Fontaine, doit soutenir sa thèse devant un jury. Mais rattrapée par son émotivité, elle s’évanouit ! C’est ce moment-là que Jean, porteur d’un secret, choisit pour traverser les siècles et venir à la rencontre de Jeanne. Entre quiproquos, choc culturel et respect mutuel, c’est le XVIIe et le XXIe siècle qui s’observent, s’amusent et se confondent.

D’Estelle Simon.

Jeanne au pays de La Fontaine, c’est le plaisir des Fables avec une pointe d’humour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 18:30:00

fin : 2024-11-10 19:40:00

Le Garage 10 Rue du Général Leclerc

Villerville 14113 Calvados Normandie

L’événement Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine Villerville a été mis à jour le 2024-10-07 par OT SPL Deauville

dimanche 10 novembre 2024 Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine Le Garage Villerville Les Théâtrales de Villerville Jeanne au pays de La Fontaine Le Garage 10 Rue du Général Leclerc Villerville Calvados 2024-11-10 à 18:30:00 .Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville les 9 et 10 novembre 2024. Quatre pièces de théâtre sur deux jours. Aujourd’hui, Jeanne, brillante étudiante passionnée de Jean de La Fontaine, doit soutenir sa thèse devant un jury. Mais rattrapée par son émotivité, elle s’évanouit ! C’est ce moment-là que Jean, porteur d’un secret, choisit pour traverser les siècles et venir à la rencontre de Jeanne. Entre quiproquos, choc culturel et respect mutuel, c’est le XVIIe et le XXIe siècle qui s’observent, s’amusent et se confondent. D'Estelle Simon. Jeanne au pays de La Fontaine, c'est le plaisir des Fables avec une pointe d'humour.