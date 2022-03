Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : vendredi Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : vendredi

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:30:00 Salle Cocoynacq Chemin des Ecoles

8 EUR "Amour foot" par la troupe "Lit en Scène"; mise en scène Alain Dupin;

L’action se déroule à Saint-Plonget, petite bourgade rurale du Bérry. Le centre-ville se remet tout juste d’une descente de jeunes casseurs venus des Bronchettes, le quartier déshérité de la commune. Pressé d’effacer le souvenir de cette émeute, et soucieux de sa réélection face à Catala, son éternel rival, le maire se voit contraint d’accepter dans l’équipe de foot locale Félicien Couré-Coulé, surdoué du ballon rond mais aussi chef des émeutiers. S’il refuse, Coraline Couré-Coulé, la mère du joueur, le menace de révéler à la ville entière que Félicien n’est autre que son fils biologique.

2 autres comédies au programme du week-end :

– Samedi 12 mars à 20h30 “Un air de Famille” par la troupe “Même pas Peur”;

