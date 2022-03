Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : samedi Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Landes

Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : samedi Clermont, 12 mars 2022, Clermont. Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : samedi Clermont

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 23:30:00

Clermont Landes 10 10 EUR “Un air de Famille” par la troupe “Même pas Peur”; Mise en scène : Cécile Proudhon et Tony Guardia Ros.

Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans une entreprise quiemploie aussi sa sœur Betty une

célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par Henri le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer. Et quand Denis, le garçon de café se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlement de compte.

2 autres comédies au programme du week-end :

– Vendredi 11 mars 20h30 “Amour foot” par la troupe “Lit en Scène”;

– Dimanche 13 mars à 15h “Paul m’a laissé sa clé” par la troupe Les Baladins de Mauco. “Un air de Famille” par la troupe “Même pas Peur”; Mise en scène : Cécile Proudhon et Tony Guardia Ros.

Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans une entreprise quiemploie aussi sa sœur Betty une

célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par Henri le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer. Et quand Denis, le garçon de café se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlement de compte.

2 autres comédies au programme du week-end :

– Vendredi 11 mars 20h30 “Amour foot” par la troupe “Lit en Scène”;

– Dimanche 13 mars à 15h “Paul m’a laissé sa clé” par la troupe Les Baladins de Mauco. “Un air de Famille” par la troupe “Même pas Peur”; Mise en scène : Cécile Proudhon et Tony Guardia Ros.

Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans une entreprise quiemploie aussi sa sœur Betty une

célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par Henri le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer. Et quand Denis, le garçon de café se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlement de compte.

2 autres comédies au programme du week-end :

– Vendredi 11 mars 20h30 “Amour foot” par la troupe “Lit en Scène”;

– Dimanche 13 mars à 15h “Paul m’a laissé sa clé” par la troupe Les Baladins de Mauco. Clermont

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont, Landes Autres Lieu Clermont Adresse Ville Clermont lieuville Clermont Departement Landes

Clermont Clermont Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont/

Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : samedi Clermont 2022-03-12 was last modified: by Les théâtrales de Clermont (4ème édition) : samedi Clermont Clermont 12 mars 2022 Clermont Landes

Clermont Landes