Clermont Landes Clermont 10 10 EUR “Paul m’a laissé sa clé” par la troupe Les Baladins de Mauco; mise en scène Patrick Majet;

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer de se sortir d’affaire. Mais ce quelle ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toute catégorie de bobard. Entre un voisin homo amoureux, une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments de son fils, personne ne sait finalement qui elle est véritablement, à part le public bien entendu.

2 autres comédies au programme du week-end :

– Vendredi 11 mars 20h30 “Amour foot” par la troupe “Lit en Scène”;

