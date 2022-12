LES THÉÂTRALES Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados Durant 3 jours Cabourg vous invite à vivre des émotions scéniques en accueillant un festival de théâtre. Des grands succès parisiens à ceux du festival off d’Avignon, découvrez de magnifiques spectacles. L’intégralité des recettes est reversée à l’association « Pour un sourire d’enfant ». Le 5 mai à 20h30 : Dolto, lorsque Françoise parait d’Éric Bu (Sall’In)

Le 6 mai à 15h : Tant qu’il y aura des coquelicots de Cliff Paille (Sall’In)

Le 6 mai à 20h30 : Les voyageurs du Crime de Julien Lefebvre (Le Grand-Hôtel)

+33 2 31 06 20 00 https://www.pse.ong/theatralesdecabourg

