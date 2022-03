[Les Théâtrales] Aime comme Marquise Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Durant 3 jours Cabourg vous invite à vivre des émotions scéniques en accueillant un festival de théâtre. Des grands succès parisiens à ceux du festival off d'Avignon, découvrez de magnifiques spectacles. Découvrez l'incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise, comédienne de la troupe de Molière. Une pièce de Philippe Froget. Paris, 1668 Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le Lieutenant Général de la police entre dans sa loge pour l'interroger, sur ordre du Roi. Dès lors, cette enquête nous dévoile l'extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, D'Artagnan ou encore Louis XIV. Billets en vente à l'office de tourisme à partir du 01/03/2022.

