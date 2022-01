Les Têtes Raides Halle Verriere, 5 mars 2022, Meisenthal.

Les Têtes Raides

Halle Verriere, le samedi 5 mars à 20:00

En écoutant « Les Terriens » le dernier album de Têtes Raides, la terre semble laisser sortir des bons morceaux de Breton, de Desnos, d’Artaud, de Rimbaud et Baudelaire. Les entrailles du sol laissent la lumière de Miro, Magritte et Klimt ressortir. C‘est la magie de cet univers Tètes Raides. Une fois de plus la création et les textes de Christian Olivier font de nous des terriens mais responsables de ce qu’ils ont entre leurs oreilles. C’est riche, varié, incomparable, intemporel, c’est Têtes Raides. L’année 2020 sera intense avec la réédition de la discographie complète, un album best-of accompagnant la célébration des « 30 ans de Ginette » sur les routes estivales, ainsi qu’un Olympia prévu le 7 novembre. Un concert qui sera précédé par… un nouvel album. Qui dit mieux ? Personne. Merci de vous munir de votre Pass Sanitaire. Mise à disposition ou vente de casque anti-bruit pour enfant sur place, les soirs des concerts. Plus d’infos et réservation sur : [https://halle-verriere.fr/evenement/tetes-raides/](https://halle-verriere.fr/evenement/tetes-raides/)

Tarif (hors frais de location) : Prévente : 32€Soir : 35€Tarifs réduits (étudiants, -20, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteur de la carte fidélité) : 29€-14 ans accompagnés d’un adulte : 14€

La halle Verrière a le plaisir de partager avec vous le concert des Têtes Raides, qui aura lieu le Samedi 5 Mars 2022. L’ouverture des portes se fera à 20h.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T23:30:00