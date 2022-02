Les Têtes Raides en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 19 mars 2022, Saint-Quentin.

Les Têtes Raides en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Quentin Aisne

Les Têtes Raides se retrouvent sur ce nouvel album.

Mélodies imparables mêlant chanson, punk rock et musique de cirque, Les Têtes Raides titillent le public avec leur énergie turbulente et leur vertige poétique.

Cri d’urgence, de liberté et d’humanité leur nouveau disque est le reflet d’une époque, dont l’écho se fait entendre à chaque concert, et dont ils chanteront la valse rebelle sur scène.

Première partie : Valentin Vander

Tarifs : 25€ (plein) /20€ (- de 25 ans) /18€ (adhérents)

La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

+33 3 23 62 36 77

dernière mise à jour : 2022-01-13 par