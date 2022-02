Les têtes de lecture Mairie de Colomiers, 15 avril 2022, Colomiers.

Quatre personnages confessent un coup de coeur, un tournant dans leur vie, provoqué ou accompagné par un disque ou un livre. Comment quelques mots lus dans un livre ou quelques notes fredonnées en écoutant une chanson, ont-ils pu devenir un « vrai mécanisme d’entraînement » d’actes fondateurs ? C’est l’histoire de chamboulements. D’enthousiasmes et de baffes. Une révolution plus ou moins bruyante mais forte. Et si c’était ça la culture ? Un machin savant ou populaire qui nous entête et nous emporte sans que l’on s’en rende vraiment compte. La Cie Paradis-Éprouvette met en voix régulièrement la parole d’auteurs contemporains. « Cette brillante équipe théâtrale de passionnés de romans et de théâtre joue régulièrement la carte de l’échange avec tous publics, jeunes ou moins jeunes, savants ou découvreurs, chacun s’enthousiasme de leurs bons tuyaux comme de leur créativité singulière. » La Nouvelle République. Mise en scène : Marc Fauroux Création des artistes résidents avec le soutien de la Ville de Colomiers Distribution et production en cours. > Vendredi 15 avril – 20h45 > Samedi 16 avril – 20h45 > Dimanche 17 avril – 16h > > Durée : 1h > Dès 12 ans > Tarifs : 10 à 15€ > > RÉSERVATIONS > 06 68 36 85 02 > [theatreducentre-colomiers.com](http://theatreducentre-colomiers.com) Horaires ——– 20h45 **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre 43 Rue du Centre 31770 Colomiers

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers



