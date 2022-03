LES TÊTES DE LECTURE Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

LES TÊTES DE LECTURE Colomiers, 15 avril 2022, Colomiers. LES TÊTES DE LECTURE THÉÂTRE DU CENTRE 43 rue du Centre Colomiers

2022-04-15 – 2022-04-16 THÉÂTRE DU CENTRE 43 rue du Centre

Colomiers Haute-Garonne Colomiers 15.8 EUR Quatre personnages confessent un coup de cœur, un tournant dans leur vie, provoqué ou accompagné par un disque ou un livre. Comment quelques mots lus dans un livre ou quelques notes fredonnées en écoutant une chanson, ont-ils pu devenir un “vrai mécanisme d’entrainement” d’actes fondateurs ? C’est l’histoire de chamboulements, d’enthousiasmes et de baffes. Culture générale ? Culture littéraire ? Pop culture ? Une révolution plus ou moins bruyante mais forte, personnelle. Des disques, des livres, ces coups de cœur qui vous emportent et vous entêtent à jamais, sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte. Quatre personnages confessent un coup de cœur, un tournant dans leur vie, provoqué ou accompagné par un disque ou un livre. Comment quelques mots lus dans un livre ou quelques notes fredonnées en écoutant une chanson, ont-ils pu devenir un “vrai mécanisme d’entrainement” d’actes fondateurs ? C’est l’histoire de chamboulements, d’enthousiasmes et de baffes. Culture générale ? Culture littéraire ? Pop culture ? Une révolution plus ou moins bruyante mais forte, personnelle. THÉÂTRE DU CENTRE 43 rue du Centre Colomiers

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Colomiers Adresse THÉÂTRE DU CENTRE 43 rue du Centre Ville Colomiers lieuville THÉÂTRE DU CENTRE 43 rue du Centre Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

LES TÊTES DE LECTURE Colomiers 2022-04-15 was last modified: by LES TÊTES DE LECTURE Colomiers Colomiers 15 avril 2022 COLOMIERS Haute-Garonne

Colomiers Haute-Garonne