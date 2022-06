LES TERRILS JUMEAUX DE LOOS-EN-GOHELLE ET LA BASE 11/19 Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle 62750 Loos-en-Gohelle Bernard, ancien mineur et guide bénévole, vous emmènera à la découverte de son histoire sur les sentiers allant du carreau de fosse aux terrils jumeaux. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner !

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*. *Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier. Durée : 2h30 – recommandée à partir de 8 ans

Prévoir :chaussures de marche et équipement adapté à la météo

